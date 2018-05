Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de maig de 2018

Juan Álvarez de Lara Cabrera ens va introduir fa anys en el món del crowfunding, que es podria traduir com “inversió popular”. D’alguna manera és passar el rasclet als comptes corrents d’individuals. La nostra associació sense afany de lucre ho ha provat fins a 3 cops, però sense èxit

El sistema funciona a partir de tres elements: el promotor, el qui necessita capital, i el qui aporta capital. El promotor s’emporta un tros del pastís, això vol dir que hauràs de finançar aquesta part.

És un sistema d’inversió per països on la gent està molt ficada en borsa. Com a conseqüencia té molt ben assumits els riscos de les inversions de capital. Com a corolari cal dir que associacions petites com la nostra no han d’acudir a aquest sistema

No cal confondre crowdfunding amb activitats benèfiques. Aquest sistema només està fet per a organitzacions capitalistes que, a més, coneguin de primera mà el projecte. Tanmateix es pot canviar d’escala

Suposem que un nuvi no té diners per comprar-se les sabates. Pot fer fer un crowdfunding, però això no vol dir que li regalin les sabates

Si visquéssim en una societat en què tots fóssim esplèndids, es faria més crowdfunding. Qui pot invertir en tu si només et coneixen els veïns de l’escala ?

La nostra associació necessita finançament, of course. Hem desestimat les organitzacions públiques perquè a canvi de 1.000€ són ames de tot un projecte on se n’han invertit 50 mil

El finançament privat té un camp molt ampli, però es corre el perill que et vulguin torçar el projecte tot i que les donacions neguen que això pugui passar

El millor de tot és treure’t els diners de la butxaca o fer projectes complementaris que impliquin ingressos. En aquest cas entres en competència amb empreses que consideren que les hi estàs fent ombra

Arran de tota mena d’experiències, jo sempre he defensat posar el nostre projecte davant un tribunal qualificat, però ningú vol donar la cara. L’única via que ens queda és la captació d’associats que, per dir-ho d’alguna manera, és una mena de crowdfunding on no hi perds res, tot és net