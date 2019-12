Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de desembre de 2019

La invasió italiana d’Egipte, anomenada Operació I en termes militars, va ser una ofensiva a la Segona Guerra Mundial, contra les forces britàniques, de la Commonwealth i de les forces franceses lliures. La invasió italiana va posar fi a les escaramusses frontereres i va començar la Campanya del Desert Occidental entre 1940 i 1943, pròpiament dita. L’objectiu de les forces italianes a Líbia era apoderar-se del Canal de Suez avançant al llarg de la costa egípcia. Després de nombrosos retards, l’abast de l’ofensiva es va reduir a un avenç fins a Sidi Barrani, amb atacs a les forces britàniques a l’àrea.

El Desè Exèrcit va avançar prop de 65 milles (105 km) cap a Egipte, però només va fer contacte amb les forces de detecció britàniques del 7è Grup de Suport -7.ª Divisió Blindada-, no amb la força principal al voltant de Mersa Matruh. El 16 de setembre de 1940, el Desè Exèrcit es va aturar i va prendre posicions defensives al voltant del port de Sidi Barrani, amb la intenció de construir campaments fortificats, mentre esperava que els enginyers construïssin la Via della Vittoria al llarg de la costa, una extensió de la Via Balbia Líbia. Els italians van començar a acumular subministraments per a un avenç cap a Mersa Matruh, unes 80 milles (130 km) més a l’est, la base de la 7a Divisió Blindada i la 4a Divisió d’Infanteria (Índia).

El 8 de desembre, abans que el 10è Exèrcit estigués a punt per reprendre el seu avanç sobre Mersa Matruh, els britànics van començar l’Operació Compass. L’operació va ser planejada com una incursió de cinc dies contra la línia de campaments italians fortificats fora de Sidi Barrani. La incursió va ser un èxit i les poques unitats de l’10è Exèrcit a Egipte que no van ser destruïdes es van veure obligades a retirar-se. Els britànics van perseguir les restes del Desè Exèrcit a Sollum, Bardia, Tobruk, Derna, Mechili, Beda Fomm i El Agheila al golf de Sirte. Els britànics van perdre 1900 homes, entre morts i ferits, durant l’operació i van prendre 133.298 presoners italians i libis, 420 tancs, més de 845 canons i molts avions.

