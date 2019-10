Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’octubre de 2019

Malgrat planyen les superpotències mundials, aquestes van donar entrada fa molt de temps a Sud-àfrica al G20 perquè era entre d’altres coses el primer PIB africà

Fa uns anys que Nigèria va passar davant Sud-àfrica en aquest paràmetre econòmic, però Sud-àfrica es manté al G20 malgrat la superioritat econòmica de Nigèria amb 6.351$ per càpita, i un Índex de desenvolupament humà baix (0,532)

Aquestes coordenades a Sud-àfrica són 6.560$ i de 0,699 (mitjà). De fet no es pot diferenciar massa un país de l’altre amb paràmetres socioeconòmics

El tòpic establert tant per les grans potències com pels països africans és que s’han de desenvolupar pel seu compte. Ho diuen les antípodes per la qual cosa cal creure-s’ho. Havent visitat el continent, és que aquesta política no va de moment enlloc

Els índexs de desenvolupament humà a l’Àfrica són els següents:

Els 5 primers: Líbia (0,80), Maurici (0,78), Seychelles (0,77), Algèria (074), Tunísia (0,72) – wikipedia (2010 – 2014)

El 5 darrers: Níger (0,19), Malí (0,20), Moçambic (0,20), Burundi (0,23), Ruanda (0,23) – wikipedia (1980-1985)

Espanya té un IDH de 0,891 punts (2017)

Cal adonar-se que els focus rellevants a l’Àfrica són les illes africanes i els països africans mediterranis (de majoria àrab)

No veig la manera que a curt i mitjà termini el pobles que ara tenen un IDH inferior a 0,30 punts puguin fer si sols gran cosa. La meva visió és la intervenció decidida dels països occidentals perquè els africans sàpiguen treballar en les millors tecnologies

Font: wikipedia