Intervenció d’Espanya a l’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’agost de 2017

El ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació té de ben segur moltes i bones cartes per relacionar-se amb països africans

Si fem referència a quaranta anys enrere ara el ministeri té dos jocs de cartes més:

immigrats africans

acció de persones jurídiques a l’Àfrica

sense comptar el pilot d’aventures empresarials en el continent veí

Espanya ara pot treure profit de les seves accions. Dit d’una altra manera, Espanya pot intervenir a l’Àfrica en benefici mutu

Ser ministre d’Exteriors no és cosa fàcil encara que disposi d’amplis estudis diplomàtics. Dins del Consell de ministres, el d’Exteriors és com una mena de segon president del Govern perquè s’ha de coordinar amb tots els altres ministres

La cooperació internacional que hi ha dóna molt de joc a Espanya perquè ara pot actuar amb més contundència d’ençà una vintena d’anys

Us recordo que repasseu el Llibre blanc del comerç a Àfrica (SDRCA, 2012). Partint de dades oficials podeu repassar quins països africans guanyen diners a càrrec d’Espanya i quins països estan en dèficit amb Espanya

Avui dia el concepte d’intervenció a l’Àfrica és més viu que mai. La cooperació internacional no deixa de ser una acció mercantil així com l’activitat econòmica que hi ha al voltant dels immigrats africans

Ara és hora de treure’s la pols del damunt i parlar sense embuts de la intervenció espanyola a l’Àfrica

És tan fàcil com dur-ne una comptabilitat…!