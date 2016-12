Interior busca una conexión del terrorista de Berlín en España

27 des 2016 per SDRCA

LA VANGUARDIA – 24/12/2016

Detenidos en Túnez el sobrino y otros dos yihadistas vinculados a Anis Amri

Los servicios de información españoles investigan si existe una conexión a través de internet entre el terrorista de Berlín y un residente en España, según dijo el sábado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoilo, a la cadena Cope. Zoilo afirmó que la Guardia Civil ha sido informada de esa hipotética relación. “Estamos estudiando todas las posibles conexiones con nuestro país, sobre todo con una persona en concreto”.

El terrorista tunecino Anis Amri, que asesinó a doce personas al arrollar con un camión pesado un mercado navideño en Berlín el 19 de diciembre, fue muerto cuatro días después, el pasado viernes, en un tiroteo con dos agentes de policía en Milán.

Los vínculos de Anis Amri están siendo investigados en Alemania, Francia, Italia, España y Túnez, donde el sábado fueron detenidos tres presuntos yihadistas, uno de ellos sobrino de Amri.

Según el ministro del Interior tunecino, los tres individuos, de edades entre los 18 y los 27 años, son miembros de una “célula terrorista” ubicada en la región de Kairuán, en el oeste del país, considerada un reducto salafista y donde reside la familia de Amri. Dos de los sospechosos fueron capturados en Túnez, mientras que el sobrino de Amri fue detenido en su localidad natal de Oueslatia (Kairuán).

El sobrino, Fedi, de 18 años, confesó que había estado en contacto con su tío a través de la aplicación codificada Telegram, que este le pidió que jurara lealtad al Estado Islámico (EI) y le envió “una importante cantidad de dinero” por correo, bajo una falsa identidad, para que acudiera a Alemania. El joven, hijo de una hermana de Anis Amri, añadió que su tío era “emir” de un grupo yihadista en Alemania conocido como la brigada de Abu Walaa. La pretensión de Amri era que su sobrino se integrara en esa célula terrorista.

La filiación de Anis Amri con el Estado Islámico quedó clara el pasado viernes cuando, tras su muerte en Milán, la agencia de noticias de la organización difundió un vídeo en el que este juraba lealtad al califa Abu Bakr el Bagdadi. El centro de análisis del yihadismo SITE considera que el atentado no habría sido organizado por el EI, pero sí “inspirado”.

El hecho de que Amri, que estaba siendo observado por los servicios de seguridad alemanes, escapara a esa vigilancia, y su huida tras el atentado desde Berlín a Milán han disparado las alarmas. El yihadista no era para nada un desconocido. Según The New York Times, las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían detectado sus búsquedas en internet sobre cómo fabricar explosivos, y se había comunicado con el Estado Islámico al menos una vez a través de Telegram.

Amri llegó a Alemania en julio del 2015 y enseguida entró en el radar de los servicios de inteligencia, que lo declararon “peligroso” y lo siguieron por sus contactos con círculos salafistas, pero el seguimiento se cerró sin consecuencias a los siete meses. Su petición de asilo fue rechazada en julio de este año, pero por la falta de cooperación de las autoridades tunecinas no fue posible expulsarle. Amri había llegado a Alemania procedente de Italia. En el 2011 desembarcó en el puerto de Lampedusa, y fue en Sicilia donde la comisión de varios delitos comunes lo llevó varias veces a la cárcel.

Después del atentado en Berlín, Amri llegó a Francia, pero se desconoce cuál fue su ruta por Alemania. Según el fiscal antiterrorista, Peter Frank, “hubo una red de apoyo, una red de ayuda, cómplices” en esta fuga.

El terrorista tomó un tren en la estación francesa de Chambéry, llegó a Turín y de allí a Milán, donde apareció en la madrugada del viernes. Allí fue interceptado por una pareja de policías, a los que se enfrentó con una pistola, posiblemente la misma con la que mató al chófer polaco del camión que utilizó en Berlín para perpetrar la masacre.

Al refuerzo de la seguridad en Alemania se ha sumado en Francia el despliegue de 3.000 policías para vigilar los trenes, especialmente los de alta velocidad y los regionales de París. En España se mantiene desde junio del 2015 el grado 4 (sobre 5) de alerta antiterrorista.