Interessos

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de maig de 2018

La SDRCA té una biblioteca virtual dels 10 llibres que ha fet al seu web corporatiu www.SDRCA.es Els nostres simpatitzants estan despenjant a voluntat llibres que els interessen

La taxa de descàrrega és cada mes molt important, però resulta que el comerç i la sanitat de països africans no és precisament allò que més interessa. Només un 7,5% són de comerç (conjunt de dos llibres) i només un 10% són de sanitat (conjunt de dos llibres)

Aquestes dades es contraposen als nostres objectius que són un augment del poder adquisitiu dels africans al continent veí, la formació, i la salut. Tots els llibres de la SDRCA estan escrits per persones documentades que són atretes per l’Àfrica

Ara mateix estem treballant en dos altres llibres de sanitat: “Humans” i “Sistemes de salut en països africans” tot i saber el poc interès per aquest tema, però és molt important

La SDRCA és oberta a la vostra col·laboració perquè així podrem augmentar el nivell dels nostres llibres. Allò que és important és aconseguir prou difusió perquè les persones del nostre país puguin dir que han participat en la cooperació internacional

Fa la sensació que al voltant d’Àfrica hi hagi una sèrie d’estereotips que sovint no són propis de les realitats. Parlar de salut sembla ser com si fos una cosa de la qual defugir. Deu ser que a tots plegats no ens agrada posar-nos malalts. Quan no hi ha més remei anem a cal metge o a l’hospital

Aquestes són infraestructures que estan al nostre abast, però que mai ens en recordem fins que necessitem l’ajut sanitari. Aquestes condicions no es poden comparar amb l’assistència sanitària que hi ha en molts països africans

Sí, és una lluita d’alt nivell tal com la duu a terme l’Organitzacó Mundial de la Salut (OMS) i molts altres agents sanitaris. Està comprovat aquest esforç no és suficient per la qual cosa hi hem de ser tots plegats

Es diu sovint que tot acaba en diners, però sovint hi fa més la gestió dels recursos. No ens hem de plegar de braços quan sabem que l’esperança ponderada de vida al nèixer per tot Àfrica només és d’uns 51 anys. S’han d’emprendre més accions aprovades per les societats africanes