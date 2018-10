Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’octubre de 2018

Es cada dia més clara la presència de persones d’ascendència africana en llocs de responsabilitat, la Generalitat catalana té tres diputats d’ascendència marroquina i un conseller del Govern, els negroafricans no tenen representació en aquests àmbits encara perquè són minoritaris

En una reunió insòlita entre un negre, una negra, una blanca, i un blanc, la persona que duia la paraula va dir que estava tip de sentir-se a dir immigrat

Jo li vaig dir que es va donar aquest tracte en les últimes migracions des d’altres parts d’Espanya. En aquest sentit, era tema obligat en la premsa del moment parlar d’immigrats o d’immigrants

El portaveu va aleshores exclamar: “tanoca l’últim”. Jo no em canso de dir que una part important d’immigrants d’ascendència africana tenen almenys un curs d’escola universitària

Són per nosaltres invisibles aquells que no ocupen un lloc preeminent de la nostra societat, però són molts els qui gaudeixen de feines dignes. Molts han aconseguit llocs nobles per la raó que sigui

La immigració africana no es deixa veure massa, de casa a la feina, i de la feina a casa. Alguns dies es trobaran africans potser a l’associació. Els immigrats africans estan liderats pels nord-africans perquè són els més nombrosos

El tema de la immigració, per molt que es digui, no està encara solucionat. Integració no és el mateix que adaptació. Si no hi hagués adaptació tot seria un caos. Cal distingir el grau d’integració dels pares i el dels fills nascuts aquí o arribats amb categoria d’infants

Quin serà el paper de la dona d’ascendència africana ? O, quin és el seu actual paper ?