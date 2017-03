Insultado y sancionado

RAMÓN ÁLVAREZ – Barcelona – LA VANGUARDIA – 25/02/2017

FÚTBOL, UNA NUEVA MUESTRA DE INTOLERANCIA: Castigo de 4 partidos a un jugador del Real Unión que denunció por racismo a un rival

Esta vez los insultos y las vejaciones no llegaron desde la grada, escondidos entre la impunidad que provoca la multitud. Lo hicieron presuntamente desde el mismo terreno de juego. Así lo ha denunciado –públicamente y en los juzgados– el delantero del Real Unión de Irún Thaylor, nacido en Bilbao de padre congoleño, que no dudó en acudir el jueves a la comisaría de la Ertzaintza de Irun para presentar denuncia contra el central del Atlético Saguntino Marc Trilles por haber proferido contra él lindezas del tipo “negro de mierda”, “puto negro” y “yo valgo más que tú”. Unos hechos que no recogió el acta arbitral y que el acusado niega absolutamente, asegurando que fue el jugador del Real Unión que lo insultó y provocó reiteradamente. A la espera de que se pronuncie la justicia, el juez de competición de la Federación Española ha sancionado con cuatro partidos a Thaylor por agredir a los árbitros.

Los hechos se remontan al partido de ida de la Copa Federación que disputaron el miércoles ambos conjuntos en el Stadium Gal de Irun. La tensión entre el delantero local y el central visitante era patente, y según algunos de los presentes ya se habían intercambiado algunas palabras cuando Thaylor cometió una falta sobre Marc Trilles. “Todo empezó por una jugada en la que le hice una falta y él me buscó –explicaba el denunciante en la cadena Ser–. Fue entonces cuando empezó a decirme toda esa clase de cosas. Yo me dirigí al árbitro y le dije: ‘Tú lo estás oyendo, eso es tarjeta’. Le dije todo lo que me había dicho y pasó de mí, me dijo que siguiese jugando en actitud chulesca. No quiso dar importancia a una cosa que sí la tiene y al final lo acabé pagando yo por recriminar al juez de línea al final del partido”.

El jugador visitante ha denunciado un “linchamiento mediático” y se niega a hablar con los medios. Por él lo ha hecho el presidente del club, Juan Manuel Domingo. Tanto para ofrecer otra versión como para incidir en las actitudes racistas, aunque esta vez dirigidas a su jugador guineano Keita Karamakoba. “Fue el jugador del Real Unión quien provocó primero a Trilles. Le llamó ‘muerto de hambre’ y le dijo: ‘yo soy jugador del Eibar y te puedo tapar a billetes’ –sostuvo el directivo del club levantino–. A Keita sí que lo trataron como a un perro, le dijeron de todo, ‘vete en patera’, ‘negro de mierda’… Pero ni él ni nosotros dijimos nada”. Ambos clubs han emitido comunicados defendiendo sus posturas, que cuenta con el apoyo de sus respectivos ayuntamientos, y han puesto a disposición de sus jugadores todo el apoyo legal.

Tanto el alcalde de Irun, José Antonio Santano, como el club unionista han apoyado la denuncia de Thaylor. Incluso el entrenador, Asier Santana, sancionado con dos partidos por sus airadas protestas al colegiado en ese mismo partido, acompañó al delantero a la comisaría. “Creo que es algo que no se debe dejar pasar, que es importante que la gente sepa que pasa en los terrenos de juego. Lo he hablado con mi familia y he decidido denunciarlo, creo que es lo correcto –explicó el jugador del Real Unión–. Los que mandan debería cortar estas cosas, contra los insultos racistas no basta con que salgan Messi y Cristiano diciendo ‘no al racismo’”.

El suceso no queda aquí o a la espera de las actuaciones policiales y judiciales.

Las dos versiones sólo las avalan las partes, los hechos no están reflejados en el acta del partido y, aparentemente, no existen grabaciones claras ni otras pruebas. El partido de vuelta se disputa el próximo miércoles en Sagunt. Allí sí se esperan cámaras, y no precisamente por un 0-0 de la ida que deja la eliminatoria abierta.