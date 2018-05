Instrucció

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de maig de 2018

Sovint els mitjans de comunicació ens expliquen històries de països pobres que fan la impressió de no tenir efectes també a casa nostra. Matrimonis de conveniència o acords entre famílies ens escandalitzen quan aquí passava o continua passant

Homes adults prenen com a mullers noies que acaben de passar a l’edat fèrtil. Aquests fets poden ocasionar problemes importants pel que fa tant a la salut física com a la mental de les noietes. Tot esdevé en un clima aparentment plàcid, però les penes sovintegen

Hi ha persones que se sorprenen amb aquests relats quan aquests casos s’han donat aquí fa pocs o molts anys

Vaig viure de prop una mena de drama. Una noia menor d’edat sortia amb un noi de poca més edat. El flirt del noi amb una altra noia la va deixar embarassada. El noi va dir a la seva noia que per aquesta raó s’havia de casar amb l’altra, amb la del flirt

La noia que es va quedar sense nòvio va caure en una mena de desesperació amb un xoc emocional que va durar molt. Al final va refer la seva vida, va tenir fills i va triomfar al llarg de la seva vida

Per no arribar a situacions malaltisses o estats emocionals contraproduents és essencial projectar als alumnes educació sexual i reproductiva a fons per a fer front al que diu el carrer

Els hàbits i els costums de les societats no haurien de permetre situacions incòmodes al jovent sobretot. L’educació sexual i reproductiva ha de quedar tan ben fixada com la gramàtica i el càlcul. Saltar-se aquestes lleis només pot conduir a mals majors que no tenen cap justificació