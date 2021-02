Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya, 3 de febrer de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza la 2a edició del curs de formació bonificada, “Instagram, millora la teva estratègia editorial”.

L’objectiu principal és aprendre a crear una bona estratègia comunicativa per Instagram d’èxit. Descobriràs els punts claus per aconseguir el teu objectiu.

Es farà un repàs pels punts claus d’una estratègia comunicativa per deixar d’utilitzar aquesta xarxa de manera intuïtiva i sense obtenir els resultats desitjats. Descobriràs tot el potencial que ofereix la xarxa, com pots utilitzar cadascuna de les diferents plataformes, stories, lives, reels, etc…,per aconseguir el teu objectiu. Aprendràs des de com millorar la presentació del nostre perfil fins a usos innovadors de la xarxa.