Inscriu-te al Taller digital !

Creu Roja, 11 de setembre de 2021

Avui és el Dia Mundial dels Primers Auxilis i, com et vam avançar fa uns dies, volem celebrar-ho amb tu amb un regal molt especial. Et convidem el 15 de setembre, de 18.00 a 20.00 hores (horari peninsular), al Taller Digital d’Iniciació als Primers Auxilis.

En la formació s’impartiran els coneixements bàsics de Primers Auxilis per a poder fer front de manera efectiva i segura a les situacions d’emergència que es us puguin trobar en la vida quotidiana.

A més, hi haurà demostracions pràctiques que t’ajudaran a l’hora d’auxiliar en una situació de perill. Si encara no ho has fet, entra ja i inscriu-te.

No et quedis sense la teva plaça, són limitades!