Inscriu-te a la nova edició de la Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació !

Posted by

Graustic – 20 de gener de 2021

A l’abril de 2021 se celebrarà una nova edició de la Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya, esdeveniment on es lliuraran els Premis GrausTIC. L’objectiu d’aquests premis és distingir a aquells professionals, empreses o institucions que promouen l’ús de les TIC a Catalunya i les fan servir per millorar la innovació, l’esforç, l’exportació i la responsabilitat social. El termini per a la presentació de les candidatures finalitzarà el 19 de març de 2021.

Els Premis GrausTIC s’estructuren en cinc categories, segons el perfil professional, i quatre subcategories, i són excloents entre si; per tant, una mateixa candidatura només es pot presentar a una d’aquestes categories:

Premi GrausTIC a la integració social mitjançant les TIC

Premi GrausTIC a la Innovació Digital

Premi GrausTIC a les joves emprenedores i emprenedors

Premi GrausTIC a la Sostenibilitat mitjançant les TIC

Premi GrausTIC a la DonaTIC a la Sostenibilitat

Consulta la informació de les categories dels PremisTIC aquí.