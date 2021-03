Inscriu-te a la 2a edició i coneix les eines per crear una estratègia comunicativa a stories

Gremi d’Editors de Catalunya, 4 de març de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza la 2a edició del curs de formació bonificada, “Stories, el nou llenguatge per construir comunitat”.

Les stories són un llenguatge que ha arribat per quedar-se a Instagram i també a altres xarxes. S’han convertit en imprescindibles per la nostra estratègia, creïbles i generen confiança. Ens ajuden a crear comunitat i fidelitzar als nostres seguidors.

En aquesta sessió us donarem les eines per crear una estratègia comunicativa per les stories. Veureu quins continguts publicar i com adaptar els continguts la situació que estem vivint. Donarem trucs per crear stories atractives, aprendrem totes les possibilitats creatives que ens ofereix l’eina i descobrirem com les stories ens poden ajudar a crear vincles amb el nostre públic.

Periodicitat: Una sessió de 3 hores

Dates: Dilluns 22 de març

Horari: De 9.30h a 12.30h

Lloc: Aula virtual ZOOM