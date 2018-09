Posted by

Josep Juanbaró – SDRCA – Les Corts – 17 de setembre de 2018

Don Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) va deixar anar la frase lapidària “que inventin ells”. Aquestes paraules han marcat la polèmica fins els nostres dies, i continuen marcant-la

És encara avui dia que encara marca el present i el futur del desenvolupament a Espanya. Tenint els baixos índexs de R+D i d’innovació que Espanya té entre els països que les determinen, el model empresarial espanyol es basa en la compra de ciència i tecnologia fins on ho permet la praxis productora

Espanya és experta en comprar no solament matèries primeres sinó ciència i tecnologia perquè sap treure valor afegit a tot allò que compra. Com a conseqüència, pot servir de palanca a països en desenvolupament com la gran majoria de països africans

L’Organització Mundial del Turisme, amb seu a Madrid, podria fer molt a països africans amb l’experiència turística espanyola, una indústria que pot considerar-se una potència mundial. Molts països africans estan preparant, o han preparat, l’emergència turística

Els plans són plans perquè cal que tinguin un desenvolupament. Alguns països petits també han posat en marxa la indústria financera. Han demostrat que amb aquestes indústries poden anar més enllà

El que és normal a l’Àfrica és desenvolupar el sector primari i les corresponents indústries de transformació, però, a part del sector terciari i el primari, Àfrica hauria de pensar en el segon sector tot desenvolupant la indústria

Àfrica s’ha de capitalitzar, però cal tenir en compte que està molt empenyada en relació a nombres absoluts. Occident és la part del món molt endeutada perquè pot oferir moltes garanties. L’Àfrica no té res en general res que pugui donar crèdit a les inversions desitjades

La major part d’Àfrica viu del que plou perquè no té res sòlid per demanar préstecs, no pot avalar préstecs. El principal és trobar camins que ajudin a fer efectiu el creixement encara que a remolc de les potències mundials