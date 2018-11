Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de novembre de 2018

Les raons per les quals un Estat dóna pas a activitats de recerca i desenvolupament no són clares. Dit d’una altra manera, per què un estat es fa amb tecnologia estrangera ?

La raó de comprar fora és la mateixa que comprar petroli. Avui dia sense petroli poques coses funcionarien. Hi ha un fenomen econòmic pel qual comprar petroli dóna força al país. Aquest fenomen és la transformació del petroli en productes de major valor afegit

En el camp de la investigació passa el mateix. Comprar productes científicotècnics permet desenvolupar-los en uns altres que permeten el desenvolupament de l’economia del país

Hi ha molts països africans que no en saben ni un borrall per desenvolupar les seves primeres matèries per la qual cosa les venen al millor postor, amb aquesta filosofia el país esdevé cada dia més pobre. Si això pot servir d’alguna cosa, és que el nostre país està molt ben preparat per la innovació

Potser per aquí alguns països africans podrien agafar més empenta i empremta. Hi una cosa que he trobat en aquesta crisi que encara dura, és que l’Estat no hagi fet públic un nou model productiu

Avui es pot llegir a l’ARA un article del catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona Albert Carreras. L’ARA el titula: “El necessari trànsit cap un nou model productiu”, resumint: “La universitat i la recerca són un pilar del nou model productiu que ambicionem per al nostre país”

Em deia un taxista colombià que veia com una mena de miracle com Espanya avançava sense primeres matèries perquè veia que la riquesa que generava era gairebé tota de l’índole mercantil

Hi ha moltes persones al nostre país que fan bullir l’olla de la innovació perquè els seus negocis avancin. El noste país podria ajudar als països africans que estan mancats de tecnologia pròpia. Ho estic dient amb profunditat. Som molts els que voldríem que països africans aixequessin el cap. Si m’apureu, també per benefici nostre