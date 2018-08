Indicadors

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 d’agost de 2018

Quan es diu que l’Àfrica és un continent jove, no és cap bona notícia sinó al contrari. Això vol dir que molts dels que superaran aquesta edat són més propers a la definció

Aquest ambient crea desinterès entre els més joves per la qual cosa es va idear el “Journal rappé” al Senegal (2013). Els joves troben axí un ganxo per seguir vivint tot explicant les notícies al ritme de rap (ARA, 2018)

El jovent es mira així els telenotícies i agafen interès per les coses. En aquest ambient tan tètric, el jovent fa una aposta per la vida. L’experiència ha passat a diversos països africans, trobant-hi ressò

Moltes persones de casa nostra, quan surten estadístiques, desconnecten, però quan senten que és un continent jove, pensen que ja són prou grandets per fer les coses

Com que el registre va al revés del que es diu, moltes es queden tan amples. És molt important que els joves africans s’agafin a la vida sense tenir por per res

Hauran de ser les corresponents societats que s’espavilin per trobar un futur a mig termini, però també llunyà. Exigim que l’Àfrica es desperti, però alhora de la veritat es noti perquè no passi com dos terrossos de gel en un cafè americà

És molt important dinamitzar el jovent perquè ells haurien de ser tots els que arrosseguin la feixuga càrrega que dugui el progrés al conjunt social

Una de les tasques més importants que hauríem d’assaborir és moure tot el país per assolir el dret de la sanitat, però la tasca no és fàcil perquè una part està contenta i enganyada

Si necessiteu de l’ajut internacional, és bo que el demaneu, però sempre amb la major llibertat que sigui possible