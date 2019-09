Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’agost de 2019

Es pot definir in extenso inculturació com el procés d’aprenentatge sense que ningú li hagi dit res des que una persona és petita fins a una edat indeterminada. Jo hi afegiria des de la seva concepció quan sent sorolls de la mare i de fora de la mare

És com quan fem una excursió, sempre trobem alguna cosa nova. És per això que és tan bo viatjar. La inculturació modela la ment

La inculturació és una veritable eina per arribar a formar part d’una comunitat cultural. Vull exposar una petita anècdota sobre una noia de l’Àfrica central que volia fer un màster de castellà

Després d’haver superat tots els tràmits administració, que no foren pocs, la vaig convidar a dinar en un lloc decent. Tot anava bé perquè havia triat el que podia.

A l’arribat el segon plat tot se’n va anar en orris perquè no sabia què era una forquilla. Estava tan apurada que jo li vaig demanar si volia que m’ho mengés jo. Així es va evitar que s’ho hagués menjat am els dits

Està clar que en el seu país no hi havia normalment forquilles. Això posa en evidència que en la inculturació en el seu país no hi entren forquilles

La inculturació és necessària per formar part d’una comunitat cultural. Fa anys que immigrats mostraven cert allunyament de la societat d’acollida perquè aquí les coses es feien d’una altra manera. S’ha demostrat que bona part d’aquestes persones han assumit els principis de la nostra societat