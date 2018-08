Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 d’agost de 2018

El Diccionari normatiu valencià diu que inculturació és la integració en una altra cultura, però el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans no en diu res. Vaig aprendre aquest concepte per la lectura de la revista Mundo negro

La inculturació és tot allò que aprèn una persona des que és nadó sense que ningú li digui res. És un concepte molt potent sobre la integració en la seva societat així com si se’n va a viure a l’altra banda del món

Jo he observat aquest procés en persones africanes per una llarga estada. La intel·ligència només s’hi veu involucrada en la captació de conceptes que després la persona guardarà tota la vida

Tot i saber d’aquest concepte, jo m’he trobat una mica blocat al veure certs tics. Hi ha persones que els acusen de manca d’intel·ligència, però estan equivocades. És dificil d’explicar aquest fenomen fins que et trobes davant d’un cas

Recordo una estudiant que va venir aquí per fer un màster que, tot just arribar, es va trobar incòmoda davant de coses i fets que no havia vist en la seva societat africana.

Com una anècdota diré que quan la vaig dur a dinar es va veure sorpresa per una cosa anomenada forquilla. Aquest primer dia no la va utilitzar, però sí més endavant. Per no cridar l’atenció em va donar el seu plat de carn arrebossada

Jo no li vaig explicar res perquè ella feia treballar el seu cap, però em va costar de posar el nom a la cosa. He intentat explicar-ho a d’altres persones tot i que no ho entenen del tot. S’ha de fer una immersió en la ment de la nouarrivada

Quan les dues persones assumeixen aquesta situació, hi ha un bon intercanvi de conceptes. La vaig dur al passeig de Gràcia i carrers veïns. Em va dir que mai havia vist un rètol de carrer. Em va dir que allí, en els noms dels carrers, hi havia la història de la Corona d’Aragó.