Impulsen un gran centre oncològic infantil

17 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto JUANMA RAMOS – EL PUNT AVUI+ – 16 febrer 2017

SOCIETAT: Leo Messi apadrina la campanya #paralosvalientes per recollir fons

La presentació de la campanya va tenir lloc ahir al Camp Nou

L’hospital Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació Leo Messi, la Fundació del FC Barcelona i l’escola de negocis IESE, ha impulsat una campanya de recaptació de fons per a la construcció a Barcelona del centre d’oncologia pediàtrica més gran d’Europa i el tercer del món. La campanya té per objectiu recaptar els 30 milions que costarà el nou hospital, que, amb una superfície de 5.137 metres quadrats, es construirà a tocar de l’hospital Sant Joan de Déu i podrà atendre uns 400 pacients a l’any, un 30% més dels que atén ara l’hospital.

Manel del Castillo, director gerent de l’hospital Sant Joan de Déu, destaca que el nou centre ha de permetre incrementar la taxa de curació en casos de càncer infantil, que actualment és d’un 80%, crear nous medicaments i disminuir les seqüeles dels nens i nenes tractats. Si els terminis es compleixen, les obres del nou hospital començaran el tercer trimestre d’aquest any i en un any i mig podria entrar en funcionament.

La roda de premsa de presentació del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona es va fer ahir al Camp Nou amb la participació de Manel del Castillo, director gerent de l’hospital Sant Joan de Déu; Andrés Morales, oncòleg responsable del projecte; Alfonso Nebot, director de Family Office; Leo Messi; Jordi Cardoner, vicepresident primer i responsable de l’àrea social del FC Barcelona, i Jaume Ribera, professor de l’Escola de Negocis IESE.

El nou hospital tindrà 40 habitacions, vuit càmeres per al trasplantament de progenitors hematopoètics, 30 boxs a l’hospital de dia, vint despatxos per a consultes externes, radiofarmàcia, laboratori i altres serveis no assistencials. Del Castillo va indicar que ja han recaptat uns 3,2 milions d’euros, i que la resta els volen aconseguir a través de microdonacions i donacions de grans mecenes a través de la campanya #paralosvalientes, que té el futbolista del FC Barcelona Leo Messi com a cara visible. El director de l’hospital Sant Joan de Déu confia aconseguir en poc temps els 30 milions necessaris per construir el nou hospital. En una segona fase, el dotaran d’un aparell de radiologia de protons, un tractament de darrera generació que no té cap altre centre de l’Estat.