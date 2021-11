Impulsem el català entre el jovent de Ciutat Meridiana a través de la ràdio i l’esport!

Plataforma per la Llengua, 19 de novembre de 2021

Sabies que només el 28,4% dels joves residents a Barcelona tenen el català com a llengua habitual? I que a Ciutat Meridiana només el 42% dels veïns sap parlar-lo?

A Plataforma per la Llengua volem impulsar un canvi i potenciar l’ús social de la llengua catalana i és per aquest motiu que necessitem la teva ajuda en aquest projecte.

Durem a terme tallers especialitzats en ràdio esportiva per als joves del barri, amb l’objectiu que facin les seves primeres retransmissions en català, i prepararem xerrades de gestió i sensibilització lingüística entre els seus monitors, figures referents en l’ús de la llengua.

També organitzarem una jornada esportiva entre el jovent de Ciutat Meridiana i el seu entorn i desenvoluparem un manual de vocabulari esportiu en català.

Ens calen projectes engrescadors i en català per al jovent!

Ara fa nou anys que arreu del món se celebra el Giving Tuesday, un dia per celebrar l’acció de donar. Plataforma per la Llengua hi participem enguany per quarta vegada, el 30 de novembre, sempre amb la voluntat de transformar els hàbits lingüístics de la població i donar visibilitat al català.

Ajuda’ns a tirar endavant aquest projecte fent un donatiu i comparteix-ho a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoDonoPelCatalà. Volem arribar al màxim de joves de Ciutat Meridiana i és per això que et necessitem.