Impulsa el talent digital de la teva organització en la segona edició del Barcelona Digital Talent Day

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 18 de novembre de 2020

Com preparen les empreses la transició digital dels seus professionals? Com ser atractiu i gestionar el talent per créixer ràpidament en un entorn competitiu i digital? Assisteix a la segona edició del Barcelona Digital Talent Day i descobreix totes les claus, reptes i noves oportunitats que presenta l’ecosistema en matèria de talent digital.

Durant dues jornades, que tindran lloc el 3 i 10 de desembre, coneixeràs casos d’èxit que presentaran la importància del reskilling corporatiu i l’atracció i gestió del talent digital en una organització.

Dia 1: Per dur a terme un procés de digitalització amb èxit es requereixen nous coneixements i competències, per això, la transició dels empleats cap a les habilitats digitals és clau en el context actual. Amb la presència de Daniel Newman, advisor del programa de reorientació professional “Upskilling 2025” d’Amazon i columnista a Forbes

Dia 2: Per impulsar el creixement de la teva companyia és necessari ser atractius per al talent digital i disposar d’estructures àgils i elàstiques que permetin adaptar-se als cicles d’una organització. Amb la presència de Salim Ismail, Founding Executive Director de Singularity University

També participaran organitzacions que estan posant en marxa projectes enfocats a la promoció del talent digital com Seat, CaixaBank o Bayer, entre d’altres, amb qui es compartiran entrevistes i taules rodones de primer nivell.