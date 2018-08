Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 d’agost de 2018

Hi ha en el món persones extraordinàries que treballen sense fer soroll o com a mínim no sabem qui són. Aquest és el cas de la Maggy Barankitse (Burundi, 1957). Va fer tot el que va poder en el conflicte entre tutsis i hutus (1993).

Des d’aleshores que lluita a favor dels més petits. Així es definia a l’ARA: “Si no perdones, l’odi et mata a tu primer”. Recordo aquests conflictes que van remoure les consciències arran de les informacions diàries

L’Àfrica és així, al costat de la misèria emergeixen persones extraordinàries que es desfan pels desvalguts. Aquestes persones no es fan de la nit al dia, surten en el moment adequat. Ho fan endutes per la intel·ligència perquè d’altra manera moririen

Vaig conèixer un home d’aquesta mena a Girona, a la Universitat. Era de Transparency Internacional. Devia tenir poc més de cinquanta anys. És fill d’una bona família camerunesa que enalteix el patrimoni cultural del Camerun en favor dels camerunesos

Si un busca, va trobant persones com aquestes que se situen en els valors més alts de la filantropia. Àfrica necessita reconèixer aquestes persones perquè coneixent bé el país es poden fer passos que adrecen el futur

No és fàcil, essent africà, treballar a favor de l’Àfrica perquè en el camí s’hi troben clots importants. No sé com animar aquestes dones i homes que donen el que poden per un món més just per a tothom. Sovint caminen en silenci perquè la fressa pot ser contraproduent