Implica’t a Òmnium Les Corts

Òmnium Cultural, 18 de novembre de 2021

La Junta d’Òmnium Les Corts estem preparant l’Assemblea General Ordinària presencial. Serà un espai de trobada i ens agradaria molt comptar amb la teva participació per conèixer-nos millor, intercanviar opinions sobre l’entitat i, sobretot, per a poder treballar totes les necessitats que teniu des dels diferents barris del nostre districte. A més, també ens agradarà saber quins són els teus interessos i si t’agradaria participar amb nosaltres d’alguna manera.

En aquest punt de trobada et presentarem les nostres línies de treball i t’explicarem en quins projectes concrets estem treballant, tant a nivell nacional com de districte. Com ja saps, des d’Òmnium Cultural s’estan proposant activitats per reforçar l’ús social de la llengua i estem posant molt l’accent en millorar la cohesió social del nostre país, entre moltes altres accions.

Aprofitarem també per a presentar-vos a tots els membres actuals de la junta, ja que recentment hem tingut noves incorporacions a l’equip.

Però, abans volem escoltar, llegir les teves reflexions, propostes, idees… És per això que et demanem que responguis un breu qüestionari i d’aquesta manera poder incloure les teves propostes, si són viables, al pla de treball del 2022, i convidar-te a formar part del nostre equip.

Volem reforçar la nostra presència a tot el territori i això no seria possible sense la teva ajuda. Per explicar i treballar el nostre projecte de país, cal ser més i ser-hi a tot arreu. Òmnium no seria el que és sense els gairebé 200.000 socis que ens doneu suport, i a Les Corts volem seguir treballant al vostre costat per aconseguir la plena llibertat de Catalunya!

Club de lectura del mes de desembre

Amb la novel·la Autisme. Una Immersió Ràpida.

Dimarts, 14 de desembre

A les 19 h

El Gat Pelut

Cal inscripció prèvia via WhatsApp al número 634529866. Places limitades. Sessió virtual.

T’hi esperem!