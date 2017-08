Impacte lingüístic

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’agost de 2017

La situació del català / valencià / balear entre els africans és diversa. Molts equiparen el castellà a la l’unica llengua oficial del seu país: àrab, castellà, francès, anglès, portuguès

L’expressió tòpica és que el castellà és l’única llengua oficial per a tot Espanya

Ens referim ara a l’amazic que és la segona llengua de les corresponents llengües nacionals al nord d’Àfrica. L’única llengua de cobertures nacionals és l’àrab. També hi és present el francès, però cada dia perd empenta

Ens pregunten: “Si tothom s’expressa en àrab al meu país, ¿per què hem de parlar català, que és una llengua de segona categoria?” Mentiríem si diguéssom que el català no el fan servir els magribins, però podríem dir que la llengua catalana és una mena de cultisme innecessari

La força de l’àrab a l’Àfrica és immensa i s’endinsa cap el sud com a llengua principal de països negroafricans com el Txad. A això hi ajuda que les escriptures musulmanes s’expressen en àrab, la llengua de Mahoma

El que s’ha dit de l’àrab és útil per a les llengües europees, que actuen generalment com a única llengua nacional

Quan són en família parlen llengües africanes de tota mena. Inclús aprenen més llengües africanes per raons de comerç internacional

Quin serà el futur de la llengua catalana / valenciana / balear entre les colònies africanes en el nostre país ? La resposta és incerta, però l’escola obliga a aprendre català. És això cap garantia ? No perquè hi ha un bon col·lectiu de noies i nois d’arrels castellanes que, poc després de deixar l’escola, deixen de parlar-lo segons l’ambient que els envolta

No podem obligar cap persona resident a la catalanofonia a parlar en català perquè el català és amb tot a segona divisió, en tot, oi ? Per gran que sigui el seu domini (una desena de milions de persones)

La sort sel català / valencià / balear és incerta perquè hi ha catalans de soca-rel que menystenen l’idioma. Cal trobar un desllorigador de l’expressió utilitzada per tota la catalanofonia. El català hauria de desfer-se de la política oimés quan s’utilitza a més com a arma política

El català / valencià / balear és un actiu del poble catalanòfon que delega la seva permanència a una sèrie d’entitats territorials. El català pot competir amb qualsevol altra llengua de cultura en tots els nivells, però està és fora de qualsevol afer internacional

A nivell internacional només hi ha 8 llengües totals: castellà, francès, anglès, alemany, àrab, mandarí, japonès, i rus

Si voleu saber el poder del castellà, us puc explicar una anècdota. Vaig escriure en castellà un article científic en una revista espanyola, que vaig trobar resumit en anglès en una revisió acadèmica.

El domini lingüístic del català és d’uns deu milions, estrangers inclosos