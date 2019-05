Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de maig de 2019

És un tòpic afirmar que, els Estats Units amb un 5% de la població mundial, produeixin el 20% del PIB mundial

No s’acaba aquí la riquesa americana perquè els Estats Units tenen, ente d’altres, interessos arreu del món

La immigració americana no té res d’igual amb l’europea. En primer lloc, els Estats són un país d’immigrats. Poblats inicialment per persones europees que agafaven la maleta per fer fortuna i lloc de trobada de molts negroafricans importats de les costes occidentals d’Àfrica sota el signe de l’esclavatge

Malgrat que Amèrica és un país relativament nou, té una llarga història gràcies a la presència de moltes comunitats culturals. Cal afegir que molts estats de l’oest i del sud estaven molt controlats per Espanya i França. Amèrica va fer net i s’ho va quedar tot com ara molts estats de la Nova Espanya

Molts hispanoamericans no ho han paït encara. Una entrevista a un hispanoamericà demostrava que encara hi havia molta tibantor. Reivindicava la recuperació dels estats mexicanos, ara en poder dels americans

Tot plegat una fantasia perquè Donald Trump està decidit a evitar l’entrada al Estats Units des de Mèxico. Aquest poti-poti americà amb una immigració mundial en terra d’immigrats necessita una atenció especial per als matemàtics

Res no té a veure la immigració europea perque és eurafràsica. La mentalitat europea poc té a veure amb l’americana. Són dues bosses que analitzen com gestionar la immigració, tot i tenir present que les dues immigracions són d’arrels molt diferenciades

Malgrat el que voldria Donald Trump, avui dia Europa està molt cohesionada en gran part per la Unió Europea. Aquest organisme obliga a parlar al voltant d’una taula d’experiències i de solucions

Segons m’han informat a l’Argentina els immigrats d’origen àrab no han causat mai cap problema. Cal tenir en compte que tant Argentina com Xile tenen unes arrels molt europees de qui la Unió Europea caldria que en prengués nota