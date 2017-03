Immigració i valors centren la campanya holandesa

POLÍTICA: L’ultradretà Partit per la Llibertat lidera les enquestes dels comicis generals previstos per al 15 de març

Un govern de coalició estable a l’Haia hauria d’incloure cinc o sis formacions

Mark Rutte , primer ministre holandès, ahir fent campanya a Wormerveer

Els partits polítics holandesos van iniciar ahir la campanya electoral per als comicis generals del 15 de març intentant seduir uns ciutadans la preocupació més gran dels quals està relacionada amb la immigració, “les normes i els valors”, segons una enquesta sobre els nouvinguts de fora d’Europa.

Aquesta anàlisi electoral reflecteix que els holandesos estan “preocupats o molt preocupats” perquè les normes i els valors estan pitjor que fa cinc anys i la principal inquietud és la immigració i les demandes d’asil de persones no occidentals.

Aquestes creences no només s’estenen entre els votants de l’ultradretà Partit per la Llibertat (PVV) del polèmic Geert Wilders, que va primer en les estimacions de vot, sinó també entre partidaris del democristià CDA, el conservador Partit Popular per la Llibertat de la Democràcia (VVD) i el 50Plus, que té un electorat format per gent gran.

La majoria dels votants considera que “els refugiats procedents de l’Àfrica” han de ser deportats als països d’origen, una idea a la qual donen suport quatre de cada deu seguidors del laborista PvdA, un partit amb nombrosos polítics d’origen marroquí. Els voluntaris d’aquest partit, ahir, anaven en un autobús vermell fent campanya per diverses regions del sud del país, mentre que representants d’altres formacions es van dedicar a penjar cartells electorals.

Gran absent

Si el gran polític absent dels comicis és el populista Geert Wilders, el fundador del PVV, que ha suspès els actes de campanya per raons de seguretat, en el primer dia de campanya ja va quedar clar en un debat a la ràdio holandesa quins seran els temes importants a més de la gestió de la immigració: com recuperar l’edat de jubilació als 65 anys i les reformes necessàries per poder formar part d’una Europa més social. Aquest debat entre líders polítics va ocupar bona part del temps “als valors i normes” que regeixen el país.

Segons les enquestes, el partit del primer ministre, Mark Rutte (VVD), serà el segon més votat però, per acabar d’embolicar la troca, un govern estable només serà possible si està format per cinc o sis partits de la trentena que concorren als comicis.

Rutte ja ha rebutjat negociar amb Wilders, que podria obtenir més de 30 escons dels 150 que té el Parlament. Rutte es decanta clarament per una aliança amb els democristians.

Control a l’equip de seguretat de l’islamòfob Wilders

La policia holandesa va anunciar ahir que sotmetrà a un “control addicional exhaustiu” tots els empleats de l’equip de seguretat i protecció del líder ultradretà i islamòfob Geert Wilders després d’una presumpta filtració confidencial d’aquest polític a una organització criminal. La policia es “preocupa” per la seguretat de Wilders i per això el seu equip de seguretat passarà un control per determinar si “han fet res sospitós” després de la polèmica provocada per la detenció de l’agent Faris K el 20 de febrer, sospitós de “compartir informació” amb la màfia holandeso-marroquina.