Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de juny de 2017

Fa anys que vaig assistir a una Jornada organitzada pel Col·legi de periodistes de Catalunya. No recordo els títols dels actes, però em ve a la memòria que en una de les sessions una dona molt acreditada i coneguda va manifestar que érem davant d’una immigració d’origen colonial

En un primer moment vaig quedar una mica perplex perquè només hi identificava la immigració hispanoamericana. Hi vaig donar voltes, però és clar que arribaven persones del Marroc i de Guinea Equatorial

El Llibre blanc dels nascuts a Àfrica (SDRCA, 2012) publicava que el 6% de la població nacional marroquina i el 6% de la població nacional equatoguineana s’havien desplaçat a la catalanofonia per quedar-s’hi

Desconeixíem, per opacitat, les dades quantes persones sahrauís s’havien desplaçat a les nostres contrades. Tanmateix, tothom sap que hi ha una munió d’entitats d’amistat amb el poble sahrauí que es cuiden de dur infants perquè passin les vacances entre nosaltres

Preguntareu quina colonialitat hi ha amb d’altres persones africanes

Cap ni una, però per què són aquí ?

Aquesta població és molt minoritària, però es poden descriure dos processos d’arrelament: arrossegament, i trànsit

Molts s’han quedat aquí perquè van canviar de destinació. Una bona colla de migrants, quan s’encaraven cap a França, van trobar el nostre país atractiu. Són els nostres africans que van venir a casa nostra en trànsit

L’arrossegament ve d’una retroalimentació de migrants que han travessat l’Estret cap a d’altres persones africanes decidides de fer cap a Europa, molts cridats per l’àrea mediterrània

La qüestió és que avui dia tenim representants de gairebé tots els 55 països de la Unió Africana, però parlem de dades de 2012. En aquella època només hi faltaven representants d’uns cinc països africans

No trobem explicacions per l’arribada de països asiàtics tret dels que fugen de la guerra de Síria. Pel nombre d’asiàtics només podem concloure que han sentit ecos, explicació que també val en tots els casos considerats com ara els immigrats d’origen europeu de dins o fora de la Unió Europea