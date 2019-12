Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de gener de 2020

Fa anys que vaig saber que un noi britànic de visita aquí volia anar a Kenya, crec que paricularment a Nairobi. Jo, tan bon punt vaig saber d’aquest viatge, li vaig proposar que ens enviés algun article amb foto inclosa. Aquest noi va acceptar i ens en va enviar un total de tres

A mi em va quedar gravada una imatge feta per ell. La foto era la d’un home custodiant casa seva. Casa seva eren 4 planxes metàl·liques, tres fent de parets i la darrera de sostre

Els carrers no existien, en el seu lloc hi havia barrancs per l’aigua que hi plou. Jo vaig quedar garratibat perquè jo em preguntava el per què deixar la vida rural per viure d’aquesta manera

Vaig comentar el tema amb vàries persones de Barcelona, però totes coincidien amb un “què hi farem”. Una d’aquestes persones amb un càrrec important em va dir: “Les persones busquen oportunitats en les grans ciutats”

Sí, jo no dubto de la bona fe d’aquest home kenyà, però “quan li tocarà la loteria d’una oportunitat ferma ? “ Aquest dubtes cukturals probablement no hi són en aquestes persones de suburbis infectes

No fa pas massa que en vaig estar parlant amb un professor de la facultat de Medicina. Ell ho va comparar amb les barraques que hi havia fins fa poc en el litoral de Barcelona

Vés per on que no calia anar tan lluny perquè situacions de barraquisme han estat notícies fins fa relativament poc

Per malament que estiguin les grans ciutats, no hi ha dubte que són uns imants molt poderosos per aquells que gairebé no tenen res