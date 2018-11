Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de novembre de 2018

Fa força anys que, quan era estudiant, em va reclutar el diari Regió7 per fer-li els mots encreuats. Van ser uns vuit anys d’estar al peu del canó i d’oferir un producte digne

Jo mantenia al meu costat un Diccionari de la llengua catalana quan em costava fer quadrar el que s’havia de quadrar. Vaig descobrir moltes paraules entre elles imam, però no imant

Segons el Diccionari normatiu valencià, imant és el cos que té la propietat d’atraure el ferro, imam és entre els musulmans el celebrant encarregat de presidir i dirigir l’oració col·lectiva. Imam seria d’aquesta manera una mena de rector de l’Església catòlica

En aquells temps encara no es veien peces tèxtils que protegixin el cap o del tot. Així que podem esmentar tota una relació de teixits que preserven dones musulmanes. Com es veu totes aquestes teles que tapen en diferent grau la cara o el cap es defineixen com a vel

L’Islam es distingeix d’aquesta manera segons les distintes regions del món. Normalment les dones negroafricanes destaquen per no portar vel. En trobareu moltes que porten un teixit que només les hi cobrirà una part del cap, però rarament la cara.

També cal assenyalar que les dones dels pobles que toquen el golf Pèrsic solen vestir el nicab, el vel integral. El nicab sol ser un teixit llis normalment negre o fosc que cobreix cabells, coll i cara, excepte els ulls

No s’ha confondre nicab i burca, típicament de color blau elèctric, perquè aquesta cobreix tot el cos. El xador és una peça de vestir que en principi deixa la cara lliure. L’hijab només protegeix cap i coll deixant lliure la cara. La Barbie es posa hijab per primer cop el 2017

Se sol insistir que les nenes portin el vel des de la pubertat per descobrir-se només a casa davant família directa

