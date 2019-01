Posted by

Josep Juanbaró – SDRCA – Les Corts – 3 de gener de 2019

Manquen a hores d’ara poques nits per assolir la Nit de Reis, temps en el qual els més menuts estan una mica neguitosos pels regals que els oferiran els Reis d’Orient que van honorar el nen Jesús

La seva arribada a Betlem va estar guiada per un estel. No va ser fàcil arribar a qui més tard va ser el nostre Redemptor

Avui dia tot està arreglat per l’arribada màgica a totes les nenes i els nens siguin d’una condició o una altra. A tots els pobles arriben amb poc temps de retard els Reis Melcior, Gaspar, i Baltasar.

Tots tres arriben de diferents cultures, però units per l’esdeviment més important de tots els segles. Coneguts també com el reis blanc, ros, i negre

Fa anys que hi ha una forta polèmica perquè el temps ha fet que el Rei Baltasar hagi de passat de ser pintat a tenir la pell veritablement negra

No s’entén que només en 32 capitals de comarca de 43 siguin negres de naixement. Això és un misteri que l’haurien de resoldre els alcaldes. No són prou bons els negres de naixement ? Algun sempre n’hi haurà per ser un rei Baltasar autèntic

Jo als sis anys em vaig adonar que els Reis eren la meva mare i el meu pare. Vaig plorar ? No, vaig tenir una sensació de satisfacció com mai perquè tot indicava que els meus pares m’estimaven

Vaig tractar aquest tema amb la Marie Rose que viu al Camerun. A ella l’inquietava que els seus fills esbrinessin aquest joc per la qual cosa ella no n’estava molt convençuda

La il·lusió que no falti…!