Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de novembre de 2017

Hi ha dos arxipèlags a l’Ìndic que estan separats per les línies imaginàries dels límits dels continents africà i asiàtic

No només els apropen les aigües sinó el desenvolupament econòmic basat en el turisme

Són les Seychelles i les Maldives. Informen que a les Maldives es comença a sentir la pujada de les aigües, característica pròpia de l’escalfament del planeta, amb preocupació de tots els que hi viuen

Les illes Seychelles s’han venut com a paradís, i així ho veuen els seus visitants. Qui no ha sentir dir: “Sóc a les Seychelles”, com a lloc on no es perceben els possibles problemes, o “me’n vaig a les Seychelles”, com a lloc de recuperació

De fet a l’Àfrica hi sol haver un salt molt important en la vida a les illes respecte terra ferma. En sentit de les agulles del rellotge, hi ha:

Seychelles

Zanzíbar

Comores

Mayotte (F)

Madagascar

Maurici

Reunió (F)

São Tomé e Príncipe

Bioko

Cap Verd

Canàries (E)

Madeira (P)

Les Seychelles són un arxipèlag format per 115 illes, amb Victòria com a capital a l’illa de Mahé. La terra ferma té una superfície gairebé equivalent a la del principat d’Andorra. La població de les Seychelles és un 28% superior que la d’Andorra. L’IDH de les Seychelles és alt (0,782), un 91% del d’Andorra (molt alt)

Al mig de l’Atlàntic hi ha l’illa de Santa Helena (Regne Unit) que se sol incorporar a l’Àfrica. És una illa estratègica on hi viuen unes 5.000 persones, abastides semestralment des de la metròpoli