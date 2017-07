Illes, territoris cabdals de la vida africana

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juliol de 2017

No és cap descobriment, però l’Àfrica insular és com a norma general molt més rica que la continental

Ara vull fer sortir l’illa de Madagascar que com Austràlia més s’assembla a un continent, però la geogradia física no ens ha d’evitar de parlar de la geiografia humana

A part de les seves característiques més intrínseques, els malgaixos són a mig camí d’Àsia i Àfrica

Madagascar ha demostrat que es poden assumir problemes sense recórrer a les armes. Només per això és un país ric encara que la vida hi sigui relativament dura

Quant a les illes hem de dedicar especial atenció a Bioko, l’illa de Guinea Equatorial on hi ha la capital de l’Estat, Malabo. És una situació asimètrica respecte el territori continental. Una característica més és que la seva independència encara no ha tastat la democràcia. Són gairebé 50 anys de dictadures amb la poca-solta inherent de tots els dictadors

Una illa especial és Zanzíbar adherida a Tanzània des de la independència, centre de brots nacionalistes

Un cop contrastades aquestes situacions anormals, passem llista a la resta d’illes africanes: Canàries (Espanya), Madeira (Portugal), Santa Helena (Regne Unit), Esparses (França), Mayotte (França), Reunió (França), Cap Verd, São Tomé e Príncipe, Comores, Maurici, Seychelles

Bona part d’squestes illes viuen del turisme, però n’hi que les finances hi aporten també ingressos

Santa Helena és un enclau de l’Atlàntic administrat pel Regne Unit. És com a una illa perduda, habitada per un grapat de persones que s’alimenta cada semestre d’un vol procedent de la metròpolis. Santa Helena s’entén com a centre logístic i militar des d’un punt de vista estratègic.

Els arxipèlags de l’Atlàntic i aquestes illes de l’Índic són llocs de pau i tranquil·litat