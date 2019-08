Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’agost de 2019

Les illes-estat de l’Àfrica solen ser els territoris africans on es viu millor, començant per l’Atlàntic i acabant per l’Índic.

Canàries (E)

Cabo Verde

Bioko (Guinea Equatorial)

São Tomé e Príncipe

Santa Helena (UK)

Zanzíbar (Tanzània)

Seychelles

Comores

Fayotte (F)

Maurici

Reunió (F)

Madagascar

Fayotte i Reunió són departaments francesos. Bioko enclou la capital equatoguineana, Malabo. Santa Helena és una illa britànica perduda en l’Atlàntic amb finalitats estratègiques

Madagascar és una illa molt gran qiue pot passar a analitzar-se per si sola d’una forma continental