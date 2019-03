Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de març de 2019

El màxim mal que pateix tota la Humanitat és el de la ignorància. Hi ha ignorants entre rics i pobres sense distinció de gènere. Si a això hi afegim la mentida imperant, tindrem un còctel molotov

La majoria de rics es perden per la manca de sensibilitat. La maoria de pobres es perden per la ignorància. La ignorància és un mal molt estès perquè no depèn de la geografia

Si en els països més rics està compensada per llurs índexs de desenvolupament humà, això no passa per ser insoluble en altres llocs. No es veu ni en la sintonia del parlar

Quan la ignorància puja sol estar encadenada a la mentida perquè ningú vol quedar enrere Vaig quedar perplex a l’iniciar els meus primers contactes al Camerun. Mentien com si fossin a Barcelona

Vaig entendre que la mentida s’havia globalitzat com tantes altres coses. El Diccionari normatiu valencià diu que la mentida és l’afirmació feta conscientment, que no respon a la veritat. Aquest diccionari infoma alhora que ignorant és qui no té instrucció o no té coneixements sobre una matèria

Hi ha gent que no entenc encara la potència de les mentides tal com feien els dirigents del nazisme. Pitjor encara quan no en veuen les conseqüències. Si no recordo malament, Goebbels deia que, si es diu una vegada una mentida, ningú se la creu, però, si es diu moltes vegades, passa a ser veritat

L’altre dia llegia en el diari ARA un article que es titulava com ara: “On són els africans que ajuden africans ?”. Jo no sé on, però n’hi ha. N’hi ha perquè vaig llegir d’una oenagé marroquina que va dur l’aigua i després la llum a un poble marroquí que és dalt d’un turó. Primer els van posar una bomba d’aigua, per després fer-hi arribar la llum

Els africans diuen cada dia que passa que no volen més oenagés estrangeres perquè aquest tema el volen resoldre ells. No sé on deu ser veritat o mentida, però crec que seria necessari que els nostres mitjans de comunicació ens informessin honestament de la veritat