Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de setembre de 2017

Jo he fet de professor. Un dia la direcció em va demanar que em fes càrrec d’un grup de formació professional de primer cicle

Vaig fer un tempteig sobre com estaven els alumnes, en vaig treure conclusions més aviat dramàtiques: no sabien ni sumar !

Entenc això com a fracàs escolar. No és que aquests nois no siguin intel·ligents, però la seva intel·ligència estava dirigida cap a d’altres camins

Al meu entendre, el problema rau en la valoració que fan del que se’ls ensenya. Per mi, el fracàs escolar es basa en què els interessos dels alumnes van en sentits oposats dels objectius dels centres d’ensenyament

Al llarg de la meva vida m’he trobat amb persones que havien fracassat a l’escola, però que es desampelleguen molt bé en la vida tant a compte d’altri o com a autònoms

Això demostra que aquests nois, que experimenten fracàs escolar, són tan intel·ligents com els altres. Senzillament, no els agrada el que els ofereix l’escola

Tots els nois de la nostra societat viuen en un entorn favorable per al seu desenvolupament personal, però cal que garbellin les oportunitats que se’ls hi ofereixin

L’index de desenvolupament humà (IDH) és alt a Espanya (27ena en el rànquing mundial). L’IDH és un nombre que es calcula matemàticament fent una combinació de 3 paràmetres: nivell de vida, escolarització i sanitat

Un magrebí (83 al rànquing) diu que al Camerun (153 en el rànquing), a part de fer bona música, no sabien fer gran cosa més. Malgrat que l’IDH al Camerun és molt baix, baixíssim, els camerunesos són igualment d’intel·ligents, però viuen coaccionats pel que els dóna la societat