Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de febrer de 2019

Hi ha un índex de desenvolupament huma (IDH) que s’ha fet popular arreu per poder fer un flaix de la situació de cadascun dels països del món. Aquest índex quantitatiu es calcula a partir del poder adquisitiu de les persones, del seu nivell de formació i del seu estat de salut

El Diccionari normatiu valencià defineix aquests paràmetres segons segueix:

+ poder adquisitiu és la capacitat d’aconseguir o obtindre la possessió d’alguna cosa

+ formació es educació, instrucció

+ salut és l’estat en què l’organisme, lliure de malalties, exerceix normalment totes les seves funcions

És un càlcul relativament modern que s’aconsegueix amb paràmetres molt simples. Tot i que no falten països africans, com ara Algèria, amb uns índexs molt importants, fregant índexs europeus, hi ha molts països africans que tenen índexs baixos o molt baixos

El que delata especialment l’Àfrica és una esperança de vida al néixer perquè, considerant tot el conjunt, no supera els 51 anys

Tot i que hi ha diferències en el món de la cooperació. Considero que els ciutadans africans han de poder disposar de tots els serveis sanitaris per guarir-los en el que sigui possible

Poder adquisitiu, formació i salut són paràmetres interrelacionats per la qual cosa cal aplicar-los alhora

Tal com em va comentar un noi marroquí, les estructures del poder són molt complexes i interconnectades. A l’Àfrica es forma una teranyina que impedeix l’arribada d’ajut humanitari estranger tot i que per si sols no poden reeixir

Normalment no se sap que hi ha països africans que tenen oenagés nacionals. Simplificant, es pot dir que de l’Equador a la Mediterrània la implicació musulmana és vital. De l’Equador al sud, el cristianisme hi és molt estès

No tothom sap que la pràctica de la Caritat és un precepte tant de l’Islam com del Cristianisme. Així és com es pot introduir la beneficiència sense la qual una bona colla d’africans no podrien aixecar el cap

La lluita per Àfrica és una necessitat global sense cap mena de retòrica