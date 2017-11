Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de novembre de 2017

L’IDH és un índex definit no fa pas massa per determinar el desenvolupament d’una comunitat, sovint política. Es tracta normalment de països sencers, però també es descriu per comunitats d’un país determinat

L’IDH d’Espanya és un dels més elevats: 0,884, molt alt. Per comunitats autònomes

Balears 0,937

Aragó 0,901

Catalunya 0,895

València 0,886

Múrcia 0,868

Vull fer especial referència als països del nord d’Àfrica perquè són els més elevats

Algèria 0,736

Tunísia 0,725

Líbia 0,716

Egipte 0,691

Marroc 0,647

Mauritània 0,513

Sàhara Occidental n/d

La SDRCA basa els seus projectes seguint l’estructura pròpia de l’IDH (Índex de Desenvolupament Humà). La SDRCA ha conseguit demostrar des de diferents estratègies que des de Barcelona es pot millorar l’IDH a base del foment de l’ensenyament i de la salut pública a diversos països africans

En el camp de la salut s’ha donat prioritat a la prevenció i detecció precoç de malalties a la capital del Camerun, Yaünde. En formació ha arribat a Zimbàbue i el Camerun. Quant a l’increment del poder adquisitiu, s’ha ha arribat a 21 països distribuïts en les 5 macroregions africanes

La SDRCA segueix aquest model de la piràmide de base triangular per determinar la seva capacitat qualitativa de millorar l’IDH en comunitats africanes