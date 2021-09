Identitats i sabers diversos en alimentació sostenible

Espai Avinyó, 22 de setembre de 2021

És l’alimentació sostenible sensible a les necessitats alimentàries de totes les identitats culturals presents a la ciutat? Com es pot influir de manera positiva en la sostenibilitat alimentària i les seves lògiques ecològiques sense perdre de vista la necessitat d’alternatives econòmiques que posin al centre la dignitat de les persones? Quin model de producció, distribució i consum volem per a la ciutat?

En el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible, l’Espai Avinyó us convida a participar en l’itinerari ‘Identitats i sabers diversos’, que comptarà amb la participació de projectes agroalimentaris formats per persones migrades i d’origens diversos, del teixit social i cooperatiu de Sants.

Durant el recorregut, es visitaran diferents espais en què es desenvolupen activitats alimentàries, visibilitzant la importància de les hortes i les llavors en el reconeixement d’identitats i sabers diversos.

Amb:

Cooperativa Abarka, cooperativa que ofereix un servei de catering de cuina africana i que neix de la necesitat d’autoorganitzar-se com a persones migrants i racialitzades.

Cooperativa de Consum La Garrofera de Sants, col·lectiu basat en la cooperació i el voluntarietat mitjançant el consum de productes eco-biològics.

Jardins i horts comunitaris de Can Batlló, espai d’intercanvi de coneixements per a la realització personal i col·lectiva on compartir inquietuds per l’agricultura ecològica i la salut de manera assembleària, horitzontal i lúdica.

Food Relations, iniciativa europea impulsada per l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, en col·laboració amb la Fundació Espigoladors, amb enfocament feminista, orientada a la inserció social i laboral de les dones migrades a través de l’alimentació.

Col·labora: L’Etnogràfica

Dia: dimecres 29 de setembre

Hora: 18.30 h

Lloc: punt de trobada a l’entrada del Recinte de Can Batlló (Gran Via de les Corts Catalanes, 169)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat