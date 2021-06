Acció Cultural de País Valencià, 17 de juny de 2021

Ens trobem en un moment d’emergència en què la cultura ha de jugar un paper clau. En aquesta època de canvis intensos arriba l’entrega dels I Premis El Temps de les Arts. Un esdeveniment que serà un autèntic viatge per una cultura compartida per premiar el nostre art i el nostre talent.

L’entrega dels Premis s’emetrà de forma conjunta aquest diumenge 20 de juny a TV3 (23h15), IB3 (23h10), À Punt TV (23h10),TV Andorra (22h50) i Alguer Catalan TV (22h50). Una emissió que esdevindrà una fita històrica.

Sabem que el teixit associatiu és un tresor i és per això que us convidem a viure aquest esdeveniment de forma conjunta i us proposem compartir aquests esdeveniment amb tots els vostres socis i sòcies.

L’acte d’entrega dels I Premis El Temps de les Arts, dirigit per Lluís Danés, recorrerà sis indrets destacats del territori de parla catalana.

Volem reivindicar i fer reeixir la cultura amb totes les seves expressions artístiques per aconseguir la germinació d’un nou model de país més just i equilibrat.

És un temps per a la creació i el pensament crític. Ara és temps per a la cultura i les arts, com a màxima expressió de l’amor per la vida.