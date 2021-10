Posted by

Cambra Barcelona, 21 d’octubre de 2021

El futur dels Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya

28 d’octubre – 09:30

Et convidem a seguir virtualment el I Fòrum PAE3040 amb la participació de representants nacionals de màxim nivell, tant de l’Administració pública com del teixit empresal, que reflexionaran sobre vectors clau com l’ecosostenibilitat, la governança, la humanització, la resiliència o la transformació urbanística dels nostres Polígons d’Activitat Econòmica.