Rut Caurín Fornells – Tècnica de cooperació i sensibilització – Associació Petits Músics del Món, 23 de juny de 2021!

Per mitjà del present correu volem sol·licitar-te que participis en l’acte de cloenda del I Forum Hear Us que organitzem l’ONG santcugatenca Petits Músics del Món el dimarts 13 de juliol a les 15h fins a les 17h a través del nostre canal de Youtube.

Petits Músics del Món vam engegar el projecte del Hear Us International Forum de caràcter internacional el passat 2020. Aquest sorgeix per tal d’adaptar les nostres activitats a la nova situació provocada per aquesta pandèmia i davant de la impossibilitat de realitzar els intercanvis que anualment s’anaven produint. Aquest canvi ha permès que més països puguin sumar-se a la iniciativa: Malawi, Zimbàbue i Moçambic, que al seu torn han fet participar a nens/es i joves de diferents col·lectius d’aquests països.

El Hear Us International Forum és un projecte online de cooperació i internacional realitzat en el curs del 2020-2021, en el que han participat escoles de Catalunya, Malawi, Moçambic i Zimbàbue. Aquest ha girat al voltant de la temàtica els drets dels infants on els infants i joves dels països participants han analitzat i descobert la situació del seu país i del paradigma internacional. A Sant Cugat han participat l’Institut Arnau Cadell, el Col·legi Viaró i el Cor Infantil Sant Cugat de l’Escola de Música Aula de So. Tens més informació del projecte a la pàgina web: https://petitsmusics.org/portfolio/hear-us-international-forum/

Ens complau convidar-te en aquest acte el qual el podràs veure en directe a través del nostre canal de Youtube. En aquest es farà una presentació del projecte i els infants implicats intervindran i exposaran la seva participació en el projecte. Posteriorment, aquests infants catalans, moçambiquesos, zimbabuesos i malawians preguntaran als representants polítics de cada país una sèrie de qüestions relacionades amb la vulneració dels drets dels infants en el seu context i a escala internacional.

També sol·licitem el teu suport en aquest acte, ja que necessitem a persones que ens ajudin en la realització d’aquesta cloenda. Necessitaríem a alguna persona que pogués traduir en directe l’acte del català a l’anglès i d’anglès al català, o d’anglès a portuguès o de català a portuguès. Ens podries donar un cop de mà? Si no és així, coneixes a alguna persona que podria fer-ho?

C/ Vallès, 92 – Sant Cugat del Vallès

Tel. (+34) 93 667 17 03

organitzacio@petitsmusics.org

www.petitsmusics.org