Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’agost de 2019

Segons el Diccionari normatiu valencià, la Humanitat és el conjunt d’éssers humans, o la qualitat d’humà, de solidari, o de generós.

En aquest món es diu que tothom és necessari, però ningú no és imprescindible. Sota aquest punt de vista, podríem pensar que els d’ascendència africana no són imprescindibles perquè tots els estàndards són molt més baixos que la resta

Per això es fa cada cop més necessari que la resta de països hi aportin tecnologies per ajudar en tot allò que faci falta. No cal caure en la beneficiència perquè els africans la rebutgen

Cal traçar línies d’acció entre països que aportin i països africans que acceptin

Quan parlem d’Àfrica, no parlem de poca cosa. L’Àfrica guarda el doble de persones que Europa. La superfície africana també és el doble, però els índexs propis són realment molt baixos

Només estirant cap a l’estudi, si es pot, tenim molt de guanyat. Els processos d’elevar estàndards són molt lents. És qüestió de generacions. Conec persones africanes que no han elevat el seu millor índex que l’escolar

Aquestes persones que, encara que hagin obtingut un títol, el seu comportament encara ha de superar certs estadis. Tot és qüestió de temps i de voluntat

És allò que diuen: “vísteme despacio porque tengo prisa”