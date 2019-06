Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juny de 2019

Hem de qualificar el projecte d’integració d’immigrats com a satisfactori perquè no hi ha hagut cap terrabastall, en particular procedent de persones d’ascendència africana, però considero que no s’ha d’abaixar la guàrdia sinó millorar el que hi ha

Els únics problemes que surten als diaris fan referència als Menors no acompanyats (MENA) i les activitats dels qui han estat llicenciats, i als manters. Aquesta casuística s’ha de tractar a tres nivells coordinadament: Ajuntaments, Generalitat de Catalunya i Govern d’Espanya

En aquests casos no hi entren les simplificacions perquè es fa referència a persones joves i relativament joves

No es pot permetre que els problemes de la immigració africana s’enquiste per molt imortant que sigui la raó. Crec que la ciutadania no ha assumit clarament aquests problemes

Jo no he dit mai que la ciutadania com un tot s’hagi posat travessera la immigració africana. Hi ha molts veïns que no saben res d’aquests immigrats per la qual cosa s’hauria d’informar adequadament els veïns de qualsevol localitat

Mai com ara seria bo restringir l’entrada de més immigrants africans perquè primer hem de pair els que tenim a casa

Ja fa disset anys que vaig animar a la població a respectar aquestes persones que vénen del Sud, la qual cosa ratifico ara. Aprofito per manifestar que les diferents associacions africanes col·laborin amb les autòctones per millorar la comprensió d’uns i altres

Tenim un bon sensor: les revoltes de les banliues en diferents localitats franceses. La clau de tot això és encarrilar les generacions joves perquè no entrin en processos asocials