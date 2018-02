Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de febrer de 2018

Considero que de petit vaig rebre una molt bona educació en tots ela àmbits de la vida. Vaig no només entendre sinó comprendre grans valors de la nostra civilització com ara pau, justícia, ètica, democràcia, hospitalitat, amor als altres, etcètera

L’hospitalitat la vaig captar pel tarannà d’una de les meves àvies. A hores d’ara no hi ha massa persones que no només entenguin sinó que comprenguin què és l’hospitalitat.

Aquest concepte ara s’ha mercantilitzat, gairebé ha quedat en un no-res. Pel que jo he après de la família de l’altra àvia també era un concepte comú

Pel que jo sé d’altra banda, diria que aquest concepte va ser clau amb l’arribada de murcians abans de la Guerra. Va ser tanta la seva implicació en la nostra societat que mai es van quedar al marge. Aquesta immigració es va dissoldre a nivell popular

Les immigracions de postguerra van ser molt contaminades per raons polítiques. Abans dels anys 80 tots els immigrats procedents de terres de la resta d’Espanya estaven instal·lats amb llar i feina

A la cua d’aquesta immigració van començar a venir marroquins i hispanoamericans. Aquestes immigracions es van anar ampliant a partir de tots els punts del planeta

Els nouvinguts han fet el mateix del que es fa als seus països, prenent el castellà com a primera llengua, alhora que s’expressen amb les seves llengües tradicionals. Vista la facilitat que tenen per aprendre llengües, una bona part s’expressa en català perquè la consideren necessària. Hi ha molts més africans a comarques que s’expressen en català

Per exemple, si en el seu país d’origen tenen el francès com a oficial en tot el territori, trobarem aquest concepte en l’ús del castellà

El nostre futur com a poble hauria d’apostar per l’hospitalitat, cal fer-nos nostres els immigrats africans. No ens hem de deixar endur pel corrent perquè hem de donar pas a la seva assimilació social