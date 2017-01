Hongria desafia a la UE i restablix la detenció de refugiats

14 gen 2017 per SDRCA

Efa – Budapest – foto Reuters | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 13.01.2017

Refugiats: Viktor Orbán anuncia que detindrà els sol·licitants d’asil encara que contradiga el dret europeu

Migrants en un campament en la frontera serbi-hongaresa

El primer ministre hongarés, el conservador Viktor Orbán, va defendre hui els plans del seu Govern de detindre per motius de seguretat a tots els sol·licitants d’asil, encara que eixa decisió vulnere la legislació europea.

“El Govern ha decidit restablir la detenció en aquells casos en els quals la sol·licitud (d’asil) no haja sigut resolta legalment”, va declarar el polític conservador en una intervenció en la ràdio pública hongaresa.

“Fins que no hi haja un veredicte (sobre la sol·licitud d’asil) no podran moure’s amb llibertat per Hongria”, va declarar Orbán, que va reconéixer que era una decisió “obertament contraria a la Unió Europea (UE)”.

Fins a començaments de 2013 -quan l’arribada de refugiats era molt menor- la detenció de refugiats en centres d’internament era una pràctica quasi automàtica a Hongria i solament gràcies a la pressió de la Comissió Europea, l’ONU i el Tribunal Europeu de Drets Humans se’n va acabar amb ella.

Orbán no va oferir més detalls de quan es començaria a aplicar la mesura ni com se n’anaven a articular els canvis legals per a açò.

El primer ministre hongarés va justificar la necessitat de la mesura en “els atemptats terroristes a Europa Occidental”.

“Qualsevol regulació que facilite el terrorisme ha de ser canviada per a la nostra pròpia defensa”, va sostindre.

Alguns mig hongaresos recorden que, segons el dret comunitari, només es pot impedir el lliure moviment de la persones de forma individual si existix un risc provat per a la seguretat.

El ministre de Gobernación hongarés, János Lázár, ja va avançar el dijous els plans de l’Executiu i els va defendre per l’increment “del perill terrorista i els riscos a la seguretat”, alhora que va citar l’atemptat de Berlín contra un mercat ambulant nadalenc, que va causar dotze morts.

El Govern d’Hongria -país que rep milers de milions de la UE en fons estructurals- ha sigut criticat per Brussel·les en repetides ocasions en considerar que mina la separació de poders i ataca la llibertat de premsa.

Hongria va ser en 2015 el primer país a alçar filats contra l’arribada de refugiats i aplica una rígida llei antimigratoria que preveu penes de presó per entrar en el país irregularment.

Diverses ONG, com a Amnistia Internacional i Human Rights Watch, han denunciat en diverses ocasions el tracte violent que patixen els peticionaris d’asil per part de les autoritats hongareses.

Segons informació del Govern, en 2016 un total de 29.400 persones van sol·licitar asil a Hongria i d’elles es va concedir protecció a 438.