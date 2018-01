Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de gener de 2018

Quan jo era menut, tenia una esperança. El somni era que el nostre món podria acollir una civilització més humana i justa que la nostra

Quan es descobrís, nosaltres incorporaríem els valors de la seva societat. Si aquesta societat avançada existís, ja l’hauríem copiada encara que fos des del silenci

El més probable és que tal societat avançada no existeix ni ara ni mai. Crec que uns quants som els que aspirem a aquest somni perquè, si no, les festes de Nadal ja haurien desaparegut fa anys

L’arribada d’aquestes festes inflen el cor de cada persona que viu en el planeta. És l’esperança qur dóna Jesús, el fill de Déu fet home. No em refereixo al Jesús com a pilar de l’Esglésa sinó al ser que és present a cada persona independentment quina sigui la seva religió. Jesús trascendeix tothom

Un cas paradigmàtic és el de l’arribada dels missioners britànics (anglicans i catòlics) al Sudan del Sud, un féu inexpugnable per tot aquell que hi volia entrar. Els missioners hi van dur el missatge de Crist.

Van aconseguir que molts sud-sudanesos es convertissin al cristianisme, però va ser un èxit inesperat. El poble, molts encara seguidors de religions naturals, va incorporar la imatge de Crist com el seu més elevat dels seus avant-passats

Els pares de les criatures encara creuen en els Reis, més que no pas els seus fills obsequiats, perquè és la festa més transparent per a tota la família quan es posa tot en comú.

Tot això possiblement estigui inspirat pel gran missatge de Déu a través del seu fill Jesucrist. És important de que un Papa del s. XIX digués públicament que tot aquell seguidor d’una religió té un lloc en la casa de Déu