Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de desembre de 2018

Espanya ha estat condemnada per no haver acollit prou refugiats (12 de juliol de 2018). Compte, no és el mateix refugiat que immigrant. Ho diu el Diccionari normatiu valencià: Refugiat és la persona que ha hagut d’emigrar del seu país a conseqüència d’esdeveniments polítics i que ha sigut acollida en el territori d’un altre Estat, però Immigrant és la persona que ha arribat a un país distint del seu per a establir-s’hi. Immigrat és la persona que s’ha establit en un país que no és el propi.

Els immigrants demanen llibertat des de les finestres de la presó d’Archidona (23 de novembre de 2017). Pedro Sánchez i Pablo Casado es reuneixen en un clima de màxima confrontació (2 d’agost de 2018). Josep Borrell porta les delegacions exteriors als tribunals (24 d’agost de 2018). Els brigadistes invisibles que van dir adéu fa 80 anys: els àrabs, els brigadistes oblidats (28 d’octubre de 2018)

Un pesquer rescata 12 migrants, però és blocat en alta mar (27 de novembre de 2018), que roman a la deriva (28 de novembre de 2018). Un dels nàufrags del pesquer és evaquat en helicòpter (1 de desembre de 2018)

Font: ARA