Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’abril de 2019

Harare (denominada Salisbury fins a 1982) és la ciutat més poblada i capital de Zimbàbue. Té una població estimada de 1.600.000 habitants, amb unes 2.800.000 persones a la seva àrea metropolitana (2006). És el centre administratiu, comercial, i de comunicacions de Zimbàbue. És centre de comerç per al tabac, blat de moro, cotó i cítrics. La seva activitat industrial inclou la tèxtil, acer i química. A la zona hi ha mines d’or.

Harare és la seu de la Universitat de Zimbàbue, la major institució d’estudis superiors de Zimbàbue, que es troba al suburbi de Mount Plesant a cinc quilòmetres al nord del centre de la ciutat. Tot i el reanomenament de la ciutat, la majoria de suburbis de la ciutat mantenen els seus noms colonials europeus que es remunten al segle XIX, com ara, Warren Park ‘D’, Borrowdale, Mount Pleasant, Tynwald, Rotten Row i Rietfontein.

Harare és famosa pels seus bells carrers, les quals estan adornades amb xicrandes, i quan floreixen, omplen la ciutat amb el seu bell color blau violaci.

La ciutat va ser fundada el 1890 com un fort per la “Columna Pionera”, un grup mercenari organitzat per Cecil Rhodes. La ciutat va ser originalment cridada Salisbury en honor al Tercer Marquès de Salisbury, qui en aquest llavors era el primer ministre del Regne Unit. Va obtenir l’estatut de ciutat en 1935. Salisbury va ser per aquell temps la capital de la Federació de Rhodèsia i Nyasaland des de 1953 fins 1963.

El nom de la ciutat es va canviar a Harare el 18 d’abril de 1982, en el segon aniversari de la independència de Zimbàbue, el nom es deriva del nom del cap de la tribu shona, Neharawa.

En els primers anys del segle XXI, Harare va ser greument afectada per la crisi política i econòmica que dominava a Zimbàbue, després de la difícil elecció presidencial del 2002 i les eleccions parlamentàries del 2005. La junta parlamentària electa va ser reemplaçada per una comissió governamental a causa de seva suposada ineficiència, i serveis essencials com neteja pública i el manteniment dels carrers van empitjorar ràpidament. Al maig de 2006 el diari zimbabuès Financial Gazette, va descriure la ciutat en una editorial com una “ciutat bella convertida en un escombriaire”

Al maig de 2005 el Govern de Zimbàbue va demolir diversos assentaments informals a Harare i altres ciutats del país, en el que es va denominar Operació Murambatsvina (Operació “Treure les Escombraries”). Això va causar una forta reacció en la comunitat internacional perquè aquest pla es va dur a terme sense cap avís previ, i sense tenir previst albergs alternatius per a tots aquells desplaçat. Se sospitava que el pla va ser part d’una campanya de represàlia als sectors més pobres de la població urbana, majoritàriament favorables al partit d’oposició, Moviment pel Canvi Democràtic, reduint d’aquesta manera les possibilitats de protestes i accions en contra del govern mitjançant l’expulsió dels opositors de les ciutats. El govern va justificar l’operació indicant que intentava reduir el crim, les epidèmies i la prostitución

Zimbàbue, oficialment República de Zimbàbue (en anglès: Republic of Zimbàbue, i aquest del shona Dzimba DZA mabwe, «casa de pedra»), és un estat sense sortida al mar situat al sud del continent africà, entre el riu Zambeze, les cascades Victòria i el riu Limpopo. No té costes oceàniques i limita a l’oest amb Botswana, al nord amb Zàmbia, al sud amb Sud-àfrica i l’est amb Moçambic. Els seus territoris es corresponen amb l’antiga Rhodèsia del Sud. Els idiomes oficials són l’anglès i el shona.

El seu índex de Desenvolupament Humà (IDH) va ser el més baix del món en 2010 amb un nivell de 0.140 No obstant això, s’han fet reformes socials en els últims anys que han permès notables creixements en el seu IDH i segons l’informe de 2016 ara té un nivell de 0,516

Font: wikipedia