Halar és menjar

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de desembre de 2018

Una de cada 9 persones passa gana al món (16 de setembre de 2017, 12 de setembre de 2018), però l’obesitat i el sobrepès són l’altra malnutrició. L’obesitat és la nova epidèmia inesperada a l’Àfrica (7 de febrer de 2018) encara que un terç dels aliments del món es perdin o es malbaratin (9 de desembre de 2018)

El Diccionari normatiu valencià posa les coses al seu lloc. Gana és el desig de menjar. Fam és el patiment general produït per l’extrema escassesa d’aliments. Sobrepès és l’excessiva acumulació de greix en el cos. Obesitat és la malaltia que consistix en l’augment patològic del greix del cos en una persona, que provoca un pes superior al normal.

L’ACNUR i La Caixa llancen un pla de nutrició per a refugiats (28 de setembre de 2017). Més calor, més sequera, més fam (31 de març de 2018). La FAO firma a València una declaració contra la fam (21 d’octubre de 2017)

Nutrició és el conjunt de processos per mitjà dels quals els éssers vius utilitzen l’energia i la matèria del medi que els envolta per a transformar-la en la seua pròpia matèria viva. Malnutrició és l’estat nutricional anormal causat per una alimentació desequilibrada en quantitat o en qualitat.

ACNUR ajuda tots els refugiats de tot el món. La FAO és l’organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura

Font: ARA i DNV