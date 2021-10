Posted by

CoHousing Barcelona, 3 d’octubre de 2021

“Entenem el coHousing com un model d’habitatge de convivència col·laborativa que fomenta la vida en comunitat, a través de l’autogestió participativa i cooperativa d’espais comuns, com el menjador, la bugaderia, la biblioteca, i/o altres, tot mantenint els espais privats, que són independents i complets.

El model d’accés s’encaixa en l’economia social, circular i solidària, i el constructiu en la sostenibilitat i la salut”.

Per això impulsem l’Harmonia Verda, Un projecte de 19 habitatges independents amb aparcament i diversos espais col·laboratius, com jardí, terrat, hort, bugaderia i sala polivalent.

Autogestionat per les veïnes i veïns que l’habiten, es tracta d’un edifici dissenyat per un equip interdisciplinari, per al desenvolupament òptim del projecte cooperatiu i col·laboratiu.

CoHousing Integral, en el qual les persones sòcies són propietàries dels seus habitatges i comparteixen el dret d’ús de les zones comunes i serveis que està en mans de la cooperativa

Obert a totes les edats (inter-generacional)

L’Harmonia Verda, l’evolució natural al cohabitatge.

www.harmoniaverda.com

info@harmoniaverda.com